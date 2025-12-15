Россияне охладели к крепкому спиртному

В России снизились продажи водки и коньяка. Речь идёт о показателе за январь – ноябрь 2025 г.

Розничные продажи водки снизились на 3,5% (до 66,31 млн дал), коньяка – на 9,1% (до 11,37 млн дал), пишет ТАСС. Оба показателя даны относительно схожих данных за 2024 г.

В конце октября 2025 г. стало известно, что россияне стали реже покупать пиво. В июле-сентябре этого года продажи этого напитка сократились почти на 18% по отношению к такому же периоду 2024 г. С начала года продажи просели на 16,9%.