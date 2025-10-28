Россияне охладели к пиву

В июле-сентябре этого года продажи пива в России сократились почти на 18% по отношению к такому же периоду 2024 года. С начала года продажи сократились на 16,9%. При этом сам напиток за год подорожал практически пропорционально падению – на 17,5%, передает "Коммерсант" со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

Продажи алкоголя в этом году снижаются во всех ключевых категориях, в том числе вина и водки. Но при этом немного растут продажи в сегменте сидра, пуаре и медовухи.

Эксперты объясняют охлаждение интереса к пенному холодным летом и ростом цен. По данным Росстата, в сентябре литр пива в среднем стоил почти 198 руб. Некоторые популярные лицензионные марки пива за год подорожали почти на треть.