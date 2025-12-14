Запустить движение поездов в Пензенской области планируется в полночь

В Пензенской области продолжаются работы по ликвидации последствий схода грузового состава в Никольском районе, сообщил Накануне.RU губернатор региона Олег Мельниченко по итогам заседания комиссии по ЧС.

На месте задействованы два восстановительных поезда, 181 человек и 29 единиц техники. С путей уже убраны два электровоза и 13 опрокинутых цистерн, предстоит вывезти еще восемь. Восстановлено 150 метров железнодорожного полотна, в работе остается 600 метров. Расчистка путей идет с опережением графика: планируется завершить ее к 16.00, а движение поездов возобновить к полуночи.

Губернатор сообщил, что экологическая обстановка на месте происшествия находится на контроле. Роспотребнадзор взял пробы воздуха, грунта и воды. Результаты исследований воздуха готовы и не превышают нормы, данные по воде и грунту ожидаются завтра.