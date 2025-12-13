В Пензенской области сошли с рельсов несколько вагонов

Вагоны сошли с рельсов на одной из железных дорог в Пензенской области.

Это случилось на станции Чаис сегодня в 11.49 (мск) во время маневровых работ. Маневровый локомотив столкнулся с грузовым поездом. В результате с рельсов сошли несколько грузовых вагонов.

Пострадавших нет. Для ликвидации последствий направлены три восстановительных поезда. Возможна задержка пассажирских поездов, сообщает в своём telegram-канале Куйбышевская железная дорога.