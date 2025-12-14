14 Декабря 2025
Уральский ФО
Происшествия Приволжский ФО Пензенская область
Фото: Накануне.RU

Из-за схода вагонов в Пензенской области часть поездов пущена в объезд

Из-за схода вагонов в Пензенской области часть поездов пущена в объезд, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК).

На период восстановительных работ изменен маршрут следования 12 пассажирских составов. Поезда № 347 Уфа – Санкт-Петербург, № 63 и № 48 Самара – Санкт-Петербург и обратно, № 50 Москва – Уфа, № 66 Москва – Тольятти, № 32 Москва – Орск, № 16, № 10 и № 22 Москва – Самара и Ульяновск, № 932 Нижний Новгород – Самара, а также № 14 и № 302 Москва – Челябинск будут следовать через станции Сызрань и Пенза.

В настоящее время шесть поездов уже вернулись на основной маршрут: № 15 Самара – Москва, № 13 Челябинск – Москва, № 9 Самара – Москва, № 21 Ульяновск – Москва, № 31 Орск – Москва и № 65 Тольятти – Москва. Составы № 301 Челябинск – Москва и № 64 Санкт-Петербург – Самара прибыли на конечные станции назначения.

Железнодорожники принимают все необходимые меры для скорейшего восстановления полноценного движения поездов.

Напомним, два поезда столкнулись в Пензенской области. Инцидент произошел 13 декабря на станции Чаис. Тепловоз проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил боковое столкновение с другим поездом. Несколько вагонов сошли с рельсов.

Ранее 14.12.2025 11:48 Мск Запустить движение поездов в Пензенской области планируется в полночь

Ранее 13.12.2025 14:30 Мск В Пензенской области сошли с рельсов несколько вагонов

