В Твери введен режим ЧС после ночной атаки беспилотников

В Твери введен режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки беспилотников, следует из постановления городской администрации, передает корреспондент Накануне.RU.

"Ввести с 04.30 12.12. 2025 для органов управления и сил городского территориального звена Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

Напомним, шесть взрослых и один ребенок пострадали в результате атаки беспилотника по жилому дому в Твери. В больницах находится трое взрослых и один ребенок. Угрозы их жизням нет. Остальные жители получили первую медицинскую помощь и от госпитализации отказались.

Всех жителей поврежденной многоэтажки эвакуировали. В пункте временного размещения в школе находятся 22 человека, в том числе пятеро детей. Власти региона поручили в кратчайшие сроки завершить обследование жилого дома. Затем принято решение о возможности возвращения жителей в квартиры или предоставления им временного жилья.

По данным Минобороны, ночью над Тверской областью уничтожены три БПЛА.