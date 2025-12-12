Ребенок и шесть взрослых пострадали при атаке БПЛА на жилой дом в Твери

Шесть взрослых и один ребенок пострадали в результате атаки беспилотника по жилому дому в Твери. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев.

Он уточнил, что в больницах находится трое взрослых и один ребенок. Угрозы их жизням нет. Остальные жители получили первую медицинскую помощь и от госпитализации отказались.

Всех жителей поврежденной многоэтажки эвакуируют. В пункте временного размещения в школе находятся 22 человека, в том числе 5 детей.

Королев поручил в кратчайшие сроки завершить обследование жилого дома. Затем принято решение о возможности возвращения жителей в квартиры или предоставления им временного жилья.

По данным Минобороны, ночью над Тверской областью уничтожены три БПЛА.