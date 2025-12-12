Номинального директора рехаба "Антонов Pro" отправили под арест

Суд в Московской области до 3 февраля арестовал номинального гендиректора реабилитационного центра "Антонов Pro" Михаила Ливака.

Он обвиняется в похищении человека, сообщает ТАСС. Ливак ранее сам лечился в этом реабилитационном центре, затем остался работать волонтером, а через какое-то время стал номинальным гендиректором.

Рехаб "Антонов Pro" рекламировали многие знаменитости. В начале декабря один из постояльцев пожаловался на зверские условия, после чего в центр нагрянули с проверкой силовики.

Создатель "Антонов Pro" Максим Антонов был задержан. Позже его арестовали по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении человека. Под стражу были отправлены также финансовый директор и два волонтера. По данным СК, они дали показания на Антонова.

Ранее в Подмосковье была задержана Анна Хоботова, основательница сети реабилитационных центров для подростков, где, как считает следствие, детей удерживали и истязали. Следственный комитет сообщал, что в реабилитационных центрах сети (известно как минимум о двух визитах силовиков в такие заведения – в Подмосковье и в Екатеринбурге) пациентов "лечили от разного рода зависимостей". У некоторых подростков были множественные травмы, следы связывания, одного из детей госпитализировали без сознания.