Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге массово задерживают и отменяют авиарейсы из-за атак БПЛА

В екатеринбургском аэропорту "Кольцово" происходят массовые задержки и отмены рейсов как на внутренних, так и на международных направлениях. Об этом свидетельствуют данные на онлайн-табло аэропорта.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" перенесла три рейса до Москвы (U6-264, U6-262, U6-272) на более позднее время. Как сообщает пресс-служба авиаперевозчика, причиной стали введенные ограничения на использование воздушного пространства в аэропортах Московского авиаузла (Домодедово и Жуковский). В связи с этим, компания также перенесла рейсы:

  • U6-168 Калининград – Домодедово;
  • U6-9583 Домодедово – Уфа;
  • U6-171 Домодедово – Сочи.

Вынужденную посадку на запасные аэродромы совершили пять самолетов. В Нижний Новгород ушли рейсы:

  • U6-2426 Худжанд – Жуковский
  • U6-2910 Ош – Домодедово
  • U6-2442 Душанбе – Жуковский

В Самару:

  • U6-2772 Самарканд – Домодедово
  • U6-2462 Ташкент – Жуковский

Что касается остальных авиакомпаний. UVT Aero отменил рейс RT-646 на 02.35 до Калуги и Казани.

"Аэрофлот" задержал четыре рейса: SU-1407 до Москвы, SU-2927 - до Краснодара, SU-616 - до Еревана, SU-900 - до Шарм-эль-Шейха. А также отменил два до Москвы: SU-1401, который должен был вылететь в 13.55 и SU-1413 на 15.20.

У "Победы" задержаны рейсы DP-742 и DP-714 до Москвы.

Рейс 5N-294 компании SmartAvia на 07.45 из Екатеринбурга в Москву сначала был перенесен на 12.50, а после отменен.

Компания Almasria Universal Airlines тоже перенесла свой рейс в Хургаду с 05.45 на 16.00.

Напомним, что в ночь на 11 декабря российские средства ПВО сбили более 30 беспилотников, летевших на Москву. По данным Росавиации, ограничения на прием и выпуск воздушных судов в ряде аэропортов, в том числе и столичных, необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Теги: Екатеринбург, Кольцово, рейс, отмена, задержка


