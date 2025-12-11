Застрявшим в аэропорту Екатеринбурга пассажирам выдали коврики: некоторые спят на полу

Пассажирам екатеринбургского аэропорта Кольцово, где сегодня происходят массовые задержки и отмены рейсов, выдали коврики и надувные диваны. Некоторые из вылетающих решили спать на полу.

Как сообщает официальный Telegram-канал Кольцово, для удобства пассажиров, которые уже прибыли в аэропорт и прошли предполетный досмотр, в зоне ожидания сотрудники выдают надувные диваны и коврики.

"Пассажирам доступна бесплатная питьевая вода. Просим пассажиров, которые собираются в аэропорт, следить за статусом своего рейса", - отмечают в Кольцово.

Судя по предоставленным аэропортом фото, некоторые из вылетающих расстелили коврики и улеглись спать прямо на полу.

Напомним, сегодня утром все четыре московских аэропорта оказались закрыты из-за атаки беспилотников. Введенные ограничения затронули и аэропорт Екатеринбурга, где начались массовые задержки и отмены рейсов как на внутренних, так и международных направлениях.