Уралец первым в России оштрафован за поиск экстремистских материалов

Молодой житель Среднего Урала оштрафован за поиск экстремистских материалов в интернете. Он стал первым в России, кому назначили такое наказание.

Ранее сообщалось, что фигурантом стал 20-летний сотрудник медучреждения в Каменске-Уральском. В сентябре этого года он в автобусе со своего телефона читал статью о "Русском добровольческом корпусе"* и батальоне "Азов"**. Оператор сотовой связи сообщил об этом в ФСБ, после чего молодого человека вызвали на допрос.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, Сергей Глухих признан виновным в совершении административного нарушения. Ему назначен штраф в размере 3 тысяч рублей. Постановление еще не вступило в силу и может быть обжаловано.

Сообщалось, что дело уральского медика стало первым делом в России за поиск экстремистских материалов в интернете.

*признан в РФ террористической организацией

**организация признана террористической и экстремистской, запрещена в РФ