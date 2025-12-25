Первый в России: суд оставил в силе штраф уральцу за поиск экстремистских материалов

Красногорский районный суд Каменска-Уральского рассмотрел апелляционную жалобу на штраф за поиск экстремистских материалов. Решение о наказании оставлено в силе.

Напомним, фигурантом являлся 20-летний сотрудник медучреждения в Каменске-Уральском. Сообщалось, что в сентябре этого года он в автобусе со своего телефона читал статью о "Русском добровольческом корпусе"* и батальоне "Азов"**. Оператор сотовой связи сообщил об этом в ФСБ, после чего молодого человека вызвали на допрос.

В декабре Сергей Глухих был признан виновным в совершении административного нарушения. Ему назначили штраф в размере 3 тысяч рублей. Сообщалось, что дело уральского медика стало первым делом в России за поиск экстремистских материалов в интернете.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, адвокат Глухих обжаловал судебное решение. Сегодня, 25 декабря, апелляция была рассмотрена. В итоге Красногорский районный суд Каменска-Уральского оставил вердикт в силе, а жалобу без удовлетворения.

*признан в РФ террористической организацией

**организация признана террористической и экстремистской, запрещена в РФ