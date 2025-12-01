На Урале полиция составила новый протокол о поиске медбратом экстремистских данных

В Каменске-Уральском правоохранительные органы повторно составили административный протокол на медицинского брата, подозреваемого в намеренном поиске экстремистских материалов в Сети.

В первом протоколе, который мировой судья вернул на доработку, отсутствовали ключевые детали: не было указано, в каком браузере и приложении осуществлялся поиск, и какой именно контент был найден. В новом документе эти недостатки устранены.

Указано, что в браузере Safari через поиск Google был сделан запрос "азов бригада". Медбрат получил доступ к изображению шеврона батальона "Азов", признанного в России террористическим, содержащему запрещенную символику "Волчий крюк", "черное солнце" и др. (внесены в перечень запрещенных в России экстремистских материалов), сообщает "Коммерсант".

Как заявил ранее юрист Сергей Барсуков, фигурантом стал 20-летний сотрудник медучреждения. 24 сентября он в автобусе читал статью о "Русском добровольческом корпусе" (признан в РФ террористической организацией) и батальоне "Азов".