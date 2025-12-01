Госдума может рассмотреть вопрос о лишении мандата Вороновского 2 декабря

Госдума 2 декабря может рассмотреть на пленарном заседании вопрос о сложении полномочий депутатом Анатолием Вороновским. Об этом сообщил источник ТАСС.

По его словам, Вороновский написал заявление о сложении полномочий депутата Госдумы. Планируется рассмотреть его на Совете Думы сегодня. При положительном решении - завтра на пленарном заседании", - сказал источник.

11 ноября Госдума единогласно на пленарном заседании согласилась лишить депутатской неприкосновенности представителя "Единой России", бывшего вице-губернатора Краснодарского края Анатолия Вороновского. Также палата дала согласие на возбуждение в отношении народного избранника уголовного дела по статье о взятке. Лишение неприкосновенности прошло за закрытыми дверями – процесс не транслировался в аккаунтах Госдумы в соцсетях и в официальном думском СМИ – телеканале "Дума ТВ".

Следствие считает, что в 2019-2020 годах, занимая пост заместителя губернатора Краснодарского края, Вороновский систематически получал взятки от директора "Дагомысского ДРСУ" Сафарбия Напсо.