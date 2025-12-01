Елену Найданову заочно приговорили к трем годам заключения в ИК общего режима

Бывшего директора пермского благотворительного фонда "Содействие — XXI век" Елену Найданову заочно приговорили к трем годам заключения в ИК общего режима, сообщает РБК.

В 2024 году за совместное с ней присвоение 67,6 млн руб. осуждена на четыре года лишения свободы со штрафом 500 тыс. руб. Елена Лопаева, бывший зампредседателя правительства — руководитель аппарата правительства Пермского края. Найданова в 2023 году скрылась от суда и покинула Россию, объявлена в международный розыск.

Расследование по фактам мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в фонде "Содействие — XXI век" начато ФСБ еще 31 октября 2019 года. Затем уголовное дело передали в СКР.

Заподозренная в криминале директор благотворительного фонда Елена Найданова 27 января 2020 года заключила с прокуратурой Пермского края досудебное соглашение о сотрудничестве, обязалась изобличить соучастников хищений. Первоначальное обвинение в мошенничестве ей предъявили 3 декабря 2020 года, мерой пресечения избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении.

24 января 2022 года силовики задержали в Москве бывшего вице-премьера из Перми Елену Лопаеву, показания против которой дала Найданова.

Согласно окончательному обвинению от 8 декабря 2022 года, Найданова и Лопаева присвоили (ч. 4 ст. 160 УК РФ) более 67,6 млн руб. из благотворительного фонда. Тяжкое преступление совершено в Перми с 20 октября 2017 года по 30 августа 2019-го под видом реализации социокультурных проектов — в том «по повышению избирательной активности жителей Пермского края».

За это время на банковские счета Найдановой поступило 28,7 млн руб., в том числе зарплата 5,8 млн руб. (то есть 243,8 тыс. руб. в месяц). На счета Лопаевой — 21,3 млн руб., в том числе зарплата 8,2 млн руб. (то есть 343,2 тыс. руб. в месяц). Среди прочего Найданова предоставила Лопаевой 2 млн руб. на отпуск, установило следствие.

Заместитель генпрокурора РФ Анатолий Разинкин 21 октября 2022 года расторг досудебное соглашение о сотрудничестве с Найдановой. 9 июля 2023 года она вылетела из Екатеринбурга в Дубаи (ОАЭ). Была объявлена в международный розыск.