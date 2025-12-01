В Госдуме обвинили индивидуальных предпринимателей в уходе от налогов

Российский парламент идет в наступление не только на самозанятых (сейчас в стране каждый десятый – самозанятый), но и на индивидуальных предпринимателей. Так, по мнению заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике Артема Кирьянова ("Единая Россия"), предприниматели с помощью статуса ИП уходят от уплаты налогов.

"Нндивидуальный предприниматель <…> может исчезнуть и раствориться, потому что зачем нам такое непонятно что. Он ещё и всем имуществом отвечает за истории коммерческие. Сохранять индивидуального предпринимателя только ради того, чтобы существовала схема по обналичиванию некоторого количества денег, совершенно не нужно. Создать цепочку перехода от самозанятости в различные налоговые режимы — от меньшего к большему — по уплате налогов в рамках юридических лиц — это правильная конструкция", - заявил Кирьянов в эфире радиостанции "Говорит Москва", не предложив, однако, какой-то прозрачной и эффективной налоговой схемы взамен существующим.

К началу 2025 года в России насчитывалось около 4,5 млн ИП. Также в 2024 году в стране насчитывалось чуть более 76 млн трудоспособного населения. Таким образом, ИП и самозанятые в совокупности составляют четверть работоспособного населения страны, и их статусу начинают активно угрожать в парламенте.