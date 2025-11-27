Названы самые распространенные профессии среди самозанятых

На начало ноября 2025 года в России было зарегистрировано уже 14,9 млн самозанятых. В прошлом году их было 12,1 млн, а на старте эксперимента – в 2019 году – 340 тыс., такие данные приводит Минэкономразвития России.

Самые распространенные профессии среди самозанятых – ремонтники и строители (377 тыс.), водители (342 тыс.), IT-специалисты (304 тыс.), маркетологи и рекламщики (290 тыс.), продавцы товаров собственного производства (261 тыс.), мастера маникюра (246 тыс.).

Предполагается, что эксперимент по налоговому режиму самозанятых продлится до 2028 года, хотя звучат предложения как о сокращении этого срока, так и о продлении режима.

Ранее в Федеральной налоговой службе сообщили, что в 2024 году из более чем 12 млн самозанятых фиксировали доходы менее 8 млн.