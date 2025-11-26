Матвиенко заявила о росте в России числа "ложных самозанятых"

В России резко выросло число "ложных самозанятых", считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она обратилась к профильным комитетам палаты "плотно заняться темой" и "навести порядок". Ранее, напомним, СовФед и так уже выступал за досрочное сворачивание эксперимента с режимом самозанятых, но в правительстве дали понять, что действие режима продлится до 2028 года – как и было изначально определено в параметрах эксперимента.

"В супермаркете продавцы и кассиры, они имеют прямые трудовые отношения с собственниками и руководством этих магазинов, они вдруг все стали самозанятыми. В ресторанах такая же история: официанты, посудомойки, другие, они все связаны трудовыми отношениями, и это никакие не самозанятые", - пожаловалась Матвиенко сенаторам на заседании СФ.

По ее мнению, это "абсолютно порочная практика".