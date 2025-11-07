Обвинение запросило для "смотрящего" за Средним Уралом 15 лет лишения свободы

Гособвинение запросило для Марселя Гасанова, предполагаемого криминального "смотрящего" за Средним Уралом, 15 лет лишения свободы. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в сентябре 2024 года решением "воров в законе" Шакро Молодого и Бадри Кутаисского Гасанов был назначен "смотрящим" за Свердловской областью, за что его обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). В обязанности Гасанова входили контроль и пополнение преступной кассы, ее распределение, пропаганда уголовно-воровских традиций на территории области, разрешение конфликтных ситуаций в преступной среде.

Также в марте 2025 года обвиняемый, содержащийся под стражей в учреждении ГУФСИН, оскорбил сотрудника учреждения (ст. 319 УК РФ) и неоднократно высказал в его адрес угрозы применения насилия (ч. 2 ст. 321 УК РФ).

В ходе судебных прений гособвинитель предоставил доказательства вины Гасанова и попросил суд назначить ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых 3-х лет в тюрьме, а последующего срока в колонии особого режима, со штрафом в размере 1 млн рублей, с последующим ограничением свободы на срок 1,5 года.

В судебных прениях выступает сторона защиты.

Марсель Гасанов был задержан 11 февраля в Екатеринбурге. В полиции отмечали, что в определенных кругах он известен по прозвищам "Марсель Махачкалинский" или "Марс" и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.