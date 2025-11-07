07 Ноября 2025
Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба Свердловского областного суда

Обвинение запросило для "смотрящего" за Средним Уралом 15 лет лишения свободы

Гособвинение запросило для Марселя Гасанова, предполагаемого криминального "смотрящего" за Средним Уралом, 15 лет лишения свободы. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в сентябре 2024 года решением "воров в законе" Шакро Молодого и Бадри Кутаисского Гасанов был назначен "смотрящим" за Свердловской областью, за что его обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). В обязанности Гасанова входили контроль и пополнение преступной кассы, ее распределение, пропаганда уголовно-воровских традиций на территории области, разрешение конфликтных ситуаций в преступной среде.

Также в марте 2025 года обвиняемый, содержащийся под стражей в учреждении ГУФСИН, оскорбил сотрудника учреждения (ст. 319 УК РФ) и неоднократно высказал в его адрес угрозы применения насилия (ч. 2 ст. 321 УК РФ).

В ходе судебных прений гособвинитель предоставил доказательства вины Гасанова и попросил суд назначить ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых 3-х лет в тюрьме, а последующего срока в колонии особого режима, со штрафом в размере 1 млн рублей, с последующим ограничением свободы на срок 1,5 года.

В судебных прениях выступает сторона защиты.

Марсель Гасанов был задержан 11 февраля в Екатеринбурге. В полиции отмечали, что в определенных кругах он известен по прозвищам "Марсель Махачкалинский" или "Марс" и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

