Ивачев: КПРФ будет добиваться сохранения роддома на Химмаше

КПРФ будет последовательно добиваться сохранения роддома №2 на Химмаше в Екатеринбурге. Об этом сообщил глава Свердловского обкома партии, депутат Законодательного собрания региона Александр Ивачев.

Как рассказал он на своей странице в соцсети, по данным медиков, с 1 декабря единственный роддом в южной части города планируют закрыть. Поводом для закрытия, по информации СМИ, назван физический износ здания и его непригодность для эксплуатации, однако, как подчеркивают сотрудники, властями не предоставлено ни одного официального документа, подтверждающего эти заявления.

Глава свердловских коммунистов назвал это "наглой и неприкрытой оптимизацией". Он отметил, что роддом №2 является жизненно важным объектом для всего Екатеринбурга, обслуживая порядка трети города, поэтому закрытие создаст угрозу для здоровья матерей и новорожденных. Также его услугами пользуются жители близлежащих населенных пунктов: Арамили, Большого Истока, Горного Щита.

"Первым шагом станет обращение в Государственную трудовую инспекцию для пресечения нарушений трудовых прав коллектива. Мы намерены задействовать все имеющиеся ресурсы, включая депутатскую вертикаль, чтобы не допустить ликвидации медицинского учреждения. Партия взяла ситуацию под свой контроль", - заверил Ивачев.

Ранее сообщалось, что в Год семьи в России продолжилась ударная "оптимизация" роддомов.