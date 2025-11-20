Глава свердловского минздрава рассказала о судьбе закрывающегося роддома на Химмаше

Министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова рассказала, почему принято решение о закрытии роддома №2 на Химмаше в Екатеринбурге, а также поделилась планами о дальнейшей судьбе учреждения и его сотрудников.

Ранее стало известно, что с 1 декабря единственный роддом в южной части города планируют закрыть. Поводом для закрытия объявили физический износ здания и его непригодность для эксплуатации. В Свердловском обкоме КПРФ называли ситуацию "наглой и неприкрытой оптимизацией". А сами медики обратились к властям с требованием сохранить роддом, обслуживающий треть Екатеринбурга.

Как рассказала сегодня Татьяна Савинова, это действительно один из старейших родильных домов с большими традициями, где замечательный коллектив.

"Но, к сожалению, сегодня очень сильно ужесточаются требования к родильным домам, тем, которые называются перинатальный центр. Для нас главным является безопасность медицинской деятельности. С этой точки зрения роддом на Дагестанской сегодня не отвечает именно требованиям качества и безопасности медицинской деятельности. Не по коллективу, не по оборудованию, а именно по самому зданию", - заявила министр в эфире "Областного телевидения".

Она отметила, что "мы не можем ни одной женщиной, ни одним ребенком рисковать".

"Там даже капитальный ремонт не приведет к тому, чтобы снять эти конструктивные несоответствия. То есть это полная реконструкция здания, и потенциально это тоже было возможно, но у нас действительно достаточно родильных домов в Екатеринбурге", - пояснила Савинова.

Что касается коллектива учреждения, министр признала, что "недели три назад были вопросы, проблемы с сотрудниками".

"Я признаю, что руководство больницы несколько задержалось с разъяснительной работой по решению трудовых вопросов с сотрудниками. Сегодня они все урегулированы, у сотрудников нет вопросов. Врачи уже все знают, в какие родильные дома они переходят для дальнейшей работы. Всем – и среднему медицинскому персоналу, и младшему предложено трудоустройство либо в другом корпусе городского перинатального центра на Комвузовской, либо в других роддомах Екатеринбурга", - сообщила Татьяна Савинова.

По ее словам, у сотрудников закрывающегося роддома "много предложений, и они выбирают".

"У нас есть несколько сотрудников младшего медицинского персонала, которые хотят остаться работать на Химмаше. Им сегодня предлагаются варианты либо 20-й больницы, которая расположена на одной территории с перинатальным центром, либо они останутся работать в том новом учреждении, которое будет расположено в здании на Дагестанской", - добавила глава свердловского минздрава.