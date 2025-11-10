Медики обратились к властям с требованием сохранить роддом, обслуживающий треть Екатеринбурга

Коллектив акушерского стационара №2 на Химмаше в Екатеринбурге записал видеообращение в связи с угрозой полного закрытия роддома. Более 100 врачей, акушерок и санитарок требуют сохранить жизненно важное для города и области медицинское учреждение, которое ещё недавно принимало треть всех родов Екатеринбурга.

В своём обращении, которое опубликовало региональное отделение КПРФ, медики указывают на вопиющее противоречие: в то время как президент РФ Владимир Путин ставит задачу повышения рождаемости в стране, на местном уровне чиновники принимают решение о ликвидации мощного акушерского стационара. Закрытие роддома сильно осложнит получение медицинской помощи тысячам женщин города (Чкаловского, Октябрьского, Кировского, Ленинского районов) и близлежащих населённых пунктов, таких как Арамиль, Сысерть, Большой Исток и Горный Щит.

Отдельно медики отмечают свою особую миссию по поддержке семей бойцов СВО.

"Мы отправляем видео и фотографии новорождённых их отцам, которые защищают рубежи Родины. Они защищают нас, а мы – их, радуемся и плачем вместе с ними", – заявил представитель коллектива.

Напомним, поводом для закрытия отделения, которое может случиться уже 1 декабря, назван физический износ здания и его непригодность для эксплуатации, однако, как подчеркивают сотрудники, властями не предоставлено ни одного официального документа, подтверждающего эти заявления.