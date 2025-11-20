20 Ноября 2025
В школах введут 12-летнее обучение?

Здравоохранение Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Савинова рассказала, что будет на месте закрывающегося роддома в Екатеринбурге

Министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова рассказала, что будет на месте роддома №2 на Химмаше в Екатеринбурге, который закроют уже с 1 декабря.

По словам министра, в конце декабря планируется передать этот корпус областному онкологическому диспансеру. Там будет несколько направлений.

"Онкологическая гинекология, маммология, то есть патология молочной железы, и абдоминальная хирургия, то есть опухоли брюшной полости. Три отделения по 45 коек. У нас есть высококлассный коллектив онкологов, которые готовы работать, есть все необходимое оборудование", - рассказала Савинова в эфире "Областного телевидения".

В здание бывшего роддома будут инсталлировать тяжелое оборудование, в том числе компьютерный томограф, маммограф. Также нужно будет поменять два лифта, чтобы решить проблемы с логистикой внутри корпуса. Будет проведен косметический ремонт, также планируется замена сетей.

"У главного врача амбиция – сделать это за два месяца. Я думаю, что весной мы точно сможем открыться", - отметила Татьяна Савинова, добавив, что стоит задача сделать онкологическую помощь более доступной, чем она есть сегодня.

Напомним, также глава свердловского минздрава рассказала о судьбе закрывающегося роддома на Химмаше.

Теги: роддом, онкология, минздрав, Савинова, Екатеринбург


