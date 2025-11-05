Песков: Москва не получала разъяснений слов Трампа о ядерных испытаниях

Россия не получила от США разъяснений по поводу ядерных испытаний, о которых говорил американский президент Дональд Трамп. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он добавил, что у Москвы нет ясности в отношении того, какие типы ядерных вооружений собираются испытывать США, передает РИА Новости.

Ранее Трамп поручил Пентагону "немедленно начать" испытания ядерного оружия, чтобы сравнять американские программы с российскими и китайскими. Он заявил журналистам, что позже назовет время и место проведения испытаний, добавив, что считает их уместными в текущей ситуации.

В последний раз США проводили полномасштабные испытания ядерного оружия в 1992 году. С того момента Россия и Китай, по официальным данным, не проводили подобных испытаний. СМИ склоняются к версии о том, что президента США раззадорили высказывания президента России Владимира Путина о разработке новых образцов ядерного оружия: "Буревестник", "Посейдон".

В тоже время в Кремле заявили, что проведенные Россией испытания ракеты "Буревестник" на атомной установке не подпадают под ограниченные в мире испытания ядерного оружия. Там также не считают, что начался новый виток гонки вооружений между Россией и США.