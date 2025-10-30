30 Октября 2025
Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Трамп приказал Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону "немедленно начать" испытания ядерного оружия, чтобы сравнять американские программы с российскими и китайскими. Это заявление он сделал перед началом переговоров с китайским лидером Си Цзиньпинем. После встречи Трамп заявил журналистам, что позже назовет время и место проведения испытаний ядерного оружия, добавив, что считает их уместными в текущей ситуации.

Пост о проведении ядерных испытаний Трамп опубликовал ранее в своей соцсети Truth Social: "В связи с программами испытаний, проводимыми другими странами, я поручил Министерству обороны начать испытания нашего ядерного оружия на равной основе. Этот процесс начнётся немедленно".

В последний раз США проводили полномасштабные испытания ядерного оружия в 1992 году. С того момента Россия и Китай, по официальным данным, не проводили подобных испытаний, поэтому не совсем понятно, в чем именно Трамп собрался догонять Москву и Пекин. СМИ склоняются к версии о том, что президента США раззадорили высказывания президента России Владимира Путина о разработке новых образцов ядерного оружия ("Буревестник", "Посейдон").

Трамп также ложно заявил в своей публикации в Truth Social, что у США больше ядерного оружия, чем у любой другой страны. По данным Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN), в настоящее время Россия обладает наибольшим количеством подтверждённого ядерного оружия — более 5500 ядерных боеголовок, в то время как у США 5044 единицы ядерного оружия.

С 1998 года ни одна страна, кроме Северной Кореи, не проводила полномасштабных ядерных испытаний. Однако с тех пор такие ядерные державы, как США, проводили имитационные взрывы с использованием мощных компьютеров, а также испытания ракет, способных нести ядерное оружие, механизмов боеголовок и "докритические" испытания ядерных материалов, чтобы убедиться в том, что их арсеналы остаются боеспособными.

Теги: дональд трамп, ядерное оружие, китай, россия, испытания


