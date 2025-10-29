Путин: Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон" с ядерной энергоустановкой

Российские военные накануне провели испытания подводного безэкипажного аппарата "Посейдон", сообщил президент Владимир Путин во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка. Президент назвал испытания аппарата "огромным успехом".

"Мощность "Посейдона" значительно превышает мощность нашей самой перспективной межконтинентальной ракеты "Сармат". Такого в мире нет", – сказал Путин.

Также Путин упомянул и другие ядерные проекты России – "Буревесник" и "Сармат". По его словам, ядерные технологии, использованные в "Буревестнике", будут использовать в лунной программе. Электроника, используемая в "Буревестнике", уже применяется в космических программах.

"Ядерная силовая установка "Буревестника" при сопоставимой мощности с ядерным реактором атомной подлодки в тысячу раз меньше", - заявил президент.

По поводу "Сармата" Путин сказал, что комплекс "скоро встанет на боевое дежурство". Отметим, что постановка "Сармата" на боевое дежурство ранее анонсировалось Миноборны России до конца 2024-го года, а до этого сообщалось, что он поступит в распоряжение РВСН в 2023-м году.