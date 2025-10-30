Кремль: Испытания "Буревестника" под ядерные не подпадают

В Кремле заявили, что проведенные Россией испытания ракеты "Буревестник" на атомной установке не подпадают под ограниченные в мире испытания ядерного оружия.

Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления американского лидера Дональда Трампа.

"Если каким-то образом [Трампом] имеется в виду испытание "Буревестника" [как проведенное некоей страной ядерное испытание], то это не является ядерным испытанием никоим образом", - цитирует Пескова ТАСС.

Он добавил, что все страны занимаются развитием своих систем обороны.

По словам Пескова, к Кремле не считают, что начался новый виток гонки вооружений между Россией и США.

Ранее Трамп поручил Пентагону "немедленно начать" испытания ядерного оружия, чтобы сравнять американские программы с российскими и китайскими. Он заявил журналистам, что позже назовет время и место проведения испытаний, добавив, что считает их уместными в текущей ситуации.

В последний раз США проводили полномасштабные испытания ядерного оружия в 1992 году. С того момента Россия и Китай, по официальным данным, не проводили подобных испытаний. СМИ склоняются к версии о том, что президента США раззадорили высказывания президента России Владимира Путина о разработке новых образцов ядерного оружия: "Буревестник", "Посейдон".