МО: Положение ВСУ, зажатых в "котлах" Купянска и Красноармейска, стремительно ухудшается

В Минобороны России заявили, что положение окруженных в "котлах" Купянска и Красноармейска военных ВСУ критическое.

"Положение группировок ВСУ, зажатых в "котлах" Купянска и Красноармейска и непрерывно несущих значительные потери от ударов и продвижения вперед российских войск, стремительно ухудшается", – говорится в сообщении Минобороны. Единственный шанс спастись – добровольно сдаться в плен, подчеркнули в министерстве.

В ведомстве также добавили, что заявление Владимира Зеленского о том, что в Купянске ВСУ якобы проводит "зачистку" оставшихся "до 60 русских" может свидетельствовать только о двух вещах. "Глава киевского режима полностью утратил связь с реальностью и, слушая лживые доклады Сырского, совершенно не владеет оперативной обстановкой на земле", - заявили в МО.

Либо же Зеленский понимает безысходность ситуации, до последнего скрывая правду от населения и западных спонсоров, отметили в Минобороны.

26 октября Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в СВО. Президенту подробно доложили о ситуации на линии соприкосновения, в частности, по купянскому и красноармейскому направлениям. Отмечено, что на купянском направлении в окружении находится до пяти тысяч военнослужащих ВСУ, а на красноармейском направлении – 5,5 тысячи военнослужащих ВСУ.

29 октября Путин сообщил, что командующие не против пустить в зоны окружения противника журналистов, в том числе украинских и зарубежных. Российская сторона готова прекратить боевые действия в этих зонах на то время, пока там будут представители СМИ. Но Киев запретил иностранным и украинским СМИ пытаться попасть к находящимся в "котлах" украинским военнослужащим через освобожденную Россией территорию.