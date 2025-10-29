Путин: Россия готова пустить журналистов в зону окружения ВСУ в Купянске и Красноармейске

Противник заблокирован в Купянске и Красноармейске и находится в окружении, сообщил президент России Владимир Путин. Глава государства сделал заявление на встрече с участниками СВО, которые проходят лечение в Центральном военном клиническом госпитале.

По словам президента, командующие не против пустить в зоны окружения противника журналистов, в том числе украинских и зарубежных. Российская сторона готова прекратить боевые действия в этих зонах на то время, пока там будут представители СМИ, заявил Путин.

Он также отметил, что ВС РФ на всех участках в зоне СВО идут вперед, ситуация складывается благоприятно для России.

26 октября Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в СВО. Президенту подробно доложили о ситуации на линии соприкосновения, в частности, по купянскому и красноармейскому направлениям. Отмечено, что на купянском направлении в окружении находится до пяти тысяч военнослужащих ВСУ, а на красноармейском направлении – 5,5 тысячи военнослужащих ВСУ.