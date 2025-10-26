Путину доложили о 10 тысячах военных ВСУ, попавших в окружение на купянском и красноармейском направлениях

Верховный Главнокомандующий, президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в СВО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Президенту подробно доложили о ситуации на линии соприкосновения, в частности, по купянскому и красноармейскому направлениям.

Отмечено, что на купянском направлении в окружении находится до пяти тысяч военнослужащих ВСУ, а на красноармейском направлении – 5,5 тысячи военнослужащих ВСУ.

Верховному Главнокомандующему была предоставлена полная информация о положении дел на фронте.