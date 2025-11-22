В США предупредили об опасности полетов над Венесуэлой

Федеральное управление гражданской авиации США опубликовало уведомление для гражданских воздушных судов об опасности полетов над Венесуэлой и ее прибрежными районами в Карибском море.

Уточняется, что это связано с "ухудшением ситуации с безопасностью и повышенной военной активности в Венесуэле или вокруг нее".

"Угрозы могут представлять потенциальный риск для самолетов на всех высотах, включая пролет, фазы прибытия и отправления, а также аэропорты и самолеты на земле", - говорится в сообщении управления, которое приводит "Интерфакс".

Отмечается, что предупреждение действует до 19 февраля 2026 года. Операторам рекомендовано предоставлять управлению уведомления о запланированных полетах за 72 часа.

Ранее сообщалось, что США грозят нанести удары по Венесуэле. Официально заявленная цель – борьба с наркотрафиком.

Недавно американский президент Дональд Трамп объявил, что уже определился с позицией относительно возможных действий в отношении Венесуэлы. А на днях стало известно, что США провели новый этап "тайных переговоров" с Венесуэлой.