Недовольный горожанин разбил нос мэру Енисейска прямо в его кабинете

Мэру Енисейска (Красноярский край) Валерию Никольскому горожанин разбил нос прямо в служебном кабинете чиновника – когда пришел на прием к градоначальнику. Следственный комитет возбудил уголовное дело. СМИ сообщают, что Никольского отвезли в больницу, но серьезных травм он не получил.

Нападавшим оказался 46-летний местный житель. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

"В ходе беседы с представителем власти фигурант стал высказывать недовольство деятельностью органов государственной власти и местного самоуправления, набросился на главу и причинил ему телесные повреждения. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - сообщили в СКР.