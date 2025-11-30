Арестован подозреваемый в избиении мэра Енисейска

В Красноярском крае арестован подозреваемый в избиении мэра Енисейска.

По сообщению краевого СУ СКР, мужчину взяли под стражу до 27 января 2026 года.

Напомним, дело о применении насилия, опасного для здоровья и совершенного в отношении представителя власти возбуждено накануне в отношении 46-летнего жителя Енисейского района. По версии следствия, 28 ноября 2025 года подозреваемый прибыл в администрацию города Енисейска на личный прием к главе города. Во время аудиенции он стал высказывать мэру свое недовольство деятельностью органов государственной власти и местного самоуправления, набросился на чиновника и ударил по лицу не менее 10 раз.