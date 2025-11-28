Ермаку могут вручить подозрение

28 Ноября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россиянам приготовили "технологический сбор"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Политика В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

Ермаку могут вручить подозрение

Обыски у у главы офиса Зеленского Андрея Ермака закончатся тем, что ему вручат подозрение. Об этом сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в России в список террористов и экстремистов).

Он отметил, что данных обысков хватит на 170 уголовных дел, так как каждая переписка – это отдельное уголовное дело: там и превышение полномочий, и злоупотребление влиянием, и незаконные указания, и политические преследования. И никакие адвокаты уже не помогут.

Ермак подтвердил обыски НАБУ в своей квартире. Но депутат Рады Ярослав Железняк заявил, что обыски ведутся также в элитном жилкомплексе "Династия" в Козине.

Гончаренко называет три причины обысков: давление на антикоррупционные органы, участие Ермака в "схемах" бежавшего Тимура Миндича, а также "отжим" одного объекта. Также, по данным СМИ, Ермак фигурирует в материалах громкого коррупционного дела Миндича под псевдонимом Али-Баба, то есть Андрей Борисович (Ермак) - АБ - Али-Баба.

Издание "Страна" пишет, что обыски начались накануне визита в Киев представителя президента США министра армии Дэниела Дрисколла. Возможно, это должно стать дополнительным рычагом давления, чтобы вынудить Зеленского пойти на некие уступки. Зеленскому могут давать понять таким образом, что дело серьезное. Американский телеканал NBC пишет, что это может сильно ослабить позиции Зеленского на переговорах.

"Зеленский улетел на переговоры с Трампом, а Трамп организовал обыски у Ермака, чтобы Зеленский вел себя так, как надо американскому президенту", - считает украинский политолог Александр Семченко.

Напомним, Зеленский отказывается увольнять Ермака и даже назначил его главой переговорной группы. Интересно, что накануне Ермак заявил, никаких территориальных уступок России не будет. Украинский блогер Анатолий Шарий считает, что Ермак, зная, что в отношении него будут следственные действия, специально начал делать заявления, которые подчеркивают его неуступчивость и то, что он будто бы "несгибаемый адвокат территориальной целостности". На самом деле он с Зеленским - это главари ОПГ бежавшего Миндича. Поэтому Зеленский отправил Ермака возглавлять украинскую делегацию, желая таким образом вывести из-под удара. Но ему показывают, что это может и не спасти.

Как ранее писали депутаты Рады от правящей партии Александр Дубинский и Марьяна Безуглая, во фракции Ермака, обыгрывая его инциалы, называют также "Аллой Борисовной".

Теги: ермак, обыски, подозрение, украина


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 28.11.2025 10:00 Мск СМИ сообщили об обысках у главы офиса президента Украины Ермака

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети