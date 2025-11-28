Ермаку могут вручить подозрение

Обыски у у главы офиса Зеленского Андрея Ермака закончатся тем, что ему вручат подозрение. Об этом сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в России в список террористов и экстремистов).

Он отметил, что данных обысков хватит на 170 уголовных дел, так как каждая переписка – это отдельное уголовное дело: там и превышение полномочий, и злоупотребление влиянием, и незаконные указания, и политические преследования. И никакие адвокаты уже не помогут.

Ермак подтвердил обыски НАБУ в своей квартире. Но депутат Рады Ярослав Железняк заявил, что обыски ведутся также в элитном жилкомплексе "Династия" в Козине.

Гончаренко называет три причины обысков: давление на антикоррупционные органы, участие Ермака в "схемах" бежавшего Тимура Миндича, а также "отжим" одного объекта. Также, по данным СМИ, Ермак фигурирует в материалах громкого коррупционного дела Миндича под псевдонимом Али-Баба, то есть Андрей Борисович (Ермак) - АБ - Али-Баба.

Издание "Страна" пишет, что обыски начались накануне визита в Киев представителя президента США министра армии Дэниела Дрисколла. Возможно, это должно стать дополнительным рычагом давления, чтобы вынудить Зеленского пойти на некие уступки. Зеленскому могут давать понять таким образом, что дело серьезное. Американский телеканал NBC пишет, что это может сильно ослабить позиции Зеленского на переговорах.

"Зеленский улетел на переговоры с Трампом, а Трамп организовал обыски у Ермака, чтобы Зеленский вел себя так, как надо американскому президенту", - считает украинский политолог Александр Семченко.

Напомним, Зеленский отказывается увольнять Ермака и даже назначил его главой переговорной группы. Интересно, что накануне Ермак заявил, никаких территориальных уступок России не будет. Украинский блогер Анатолий Шарий считает, что Ермак, зная, что в отношении него будут следственные действия, специально начал делать заявления, которые подчеркивают его неуступчивость и то, что он будто бы "несгибаемый адвокат территориальной целостности". На самом деле он с Зеленским - это главари ОПГ бежавшего Миндича. Поэтому Зеленский отправил Ермака возглавлять украинскую делегацию, желая таким образом вывести из-под удара. Но ему показывают, что это может и не спасти.

Как ранее писали депутаты Рады от правящей партии Александр Дубинский и Марьяна Безуглая, во фракции Ермака, обыгрывая его инциалы, называют также "Аллой Борисовной".