СМИ сообщили об обысках у главы офиса президента Украины Ермака

СМИ сообщили об обысках у главы офиса (администрации) президента Украины Андрея Ермака. Также об этом написал депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

Сообщается, что обыски проводят Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП).

Ермак упоминается в расследовании коррупционной схемы, организатором которой НАБУ и САП считают совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича. Результатом расследования антикоррупционных ведомств уже стала отставка нескольких министров из правительства Украины. СМИ сообщали, что провластная партия "Слуга народа", поддерживающая Зеленского, потребовала от президента отправить в отставку и Ермака, но глава государства заявил, что не станет этого делать.