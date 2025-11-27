ВСУ нанесли ракетные удары по объектам энергетики в Белгородской области

ВСУ нанесли удары ракетами по объектам энергетики в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Сейчас с утра поймем, какие есть повреждения", - сказал глава региона в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.

По данным Минобороны РФ, ночью над Белгородской областью сбили 52 украинских беспилотника.

На прошлой неделе ВСУ нанесли удары по подстанциям в курском приграничье. В результате атаки без электричества остались более 16 тысяч человек в Глушковском, Рыльском и Кореневском районах. В ночь на 17 и 18 ноября были совершены беспрецедентные атаки ВСУ на энергообъекты в ДНР: беспилотники повредили Зуевскую и Старобешевскую ТЭС, из-за чего свет исчез в Донецке, Горловке, Макеевке, Зугрэсе, Иловайске, Харцызске и других городах. После восстановления электричества начались сильные перепады напряжения.