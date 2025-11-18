Пушилин: Беспрецедентная атака совершена на энергосистему ДНР

Две тепловые электростанции получили повреждения в ДНР при ударе ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"В результате беспрецедентной атаки на энергосистему республики повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС", — написал он в Telegram-канале.

Пушилин добавил, что обесточены многие населенные пункты, остановились котельные, фильтровальные станции.

Накануне около 500 тыс. абонентов в ДНР остались без электроэнергии после ночного удара украинских беспилотников по энергетической инфраструктуре. Без света остались Донецк, Макеевка, Горловка и Ясиноватая.