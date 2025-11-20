ВСУ нанесли удары по по электроподстанциям в курском приграничье

ВСУ нанесли удары по подстанциям в курском приграничье. В результате атаки без электричества остались более 16 тысяч человек в Глушковском, Рыльском и Кореневском районах. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.

По его словам, энергетики стараются как можно скорее устранить неполадки, Рыльск уже подключили к резервным источникам.

Напомним, в ночь на 17 и 18 ноября были совершены беспрецедентные атаки ВСУ на энергообъекты в ДНР: беспилотники повредили Зуевскую и Старобешевскую ТЭС, из-за чего свет исчез в Донецке, Горловке, Макеевке, Зугрэсе, Иловайске, Харцызске и других городах. После восстановления электричества начались сильные перепады напряжения.