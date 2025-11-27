27 Ноября 2025
Фото: пресс-служба ПАО &quot;ВымпелКом&quot;

Европарламент призвал запретить соцсети для детей до 16 лет

Европарламент принял резолюцию, призывающую страны ЕС ввести запрет на соцсети для детей младше 16 лет и принять меры по предотвращению развития у них зависимости от соцсетей и смартфонов.
Отмечается, что все больше детей буквально становятся "цифровыми наркоманами", живя в соцсетях. А с распространением разных чат-ботов с ИИ эта проблема усугубилась еще больше. Предлагается до 13 полностью запретить соцсети, а с 13 до 16 лет - только с согласия родителей.

"Мы наконец-то подвели черту. Мы четко говорим платформам: ваши сервисы не предназначены для детей", - подчеркнул евродепутат Кристель Шалдемозе.

По опросам, 90% европейцев считают меры по защите детей в интернете неотложными, в том числе в связи с пагубным влиянием соцсетей на психику. При этом резолюции Европарламента не являются обязательным к исполнению.

В последнее время разные страны стали предпринимать шаги по защите детей от соцсетей. Первой ввела возрастной порог Австралия - 16 лет. В Норвегии решили допускать с 15 лет. Недавно власти Дании приняли такое же решение. В других странах пока эта идея обсуждается. Ранее в Ирландии власти призвали родителей вообще не покупать детям смартфоны. Гаджеты замедляют развитие детей, свидетельствуют данные исследования, проведенного Детским исследовательским институтом Мердока в Австралии. А один из самых богатых людей мира — учредитель и владелец информационного агентства Bloomberg Майкл Блумберг призвал полностью отказаться от цифровизации в образовании, от которой дети просто тупеют.

Профессор нейробиологии Норвежского университета естественных и технических наук Одри ван дер Меер отмечает, что при погружении в "цифру" мозг ребенка не развивается, в то время как детям в раннем возрасте жизненно необходимо что-то раскрашивать, строить, передвигать кусочки головоломок и т.п., то есть развивать мелкую моторику, которая требует четкой координации головы, глаз и рук.

Проблема "цифрового слабоумия" признается и на уровне ООН.

