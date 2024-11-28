В Австралии одобрили первый в мире законопроект о запрете соцсетей для детей до 16 лет

В Австралии одобрили идею запретить детям до 16 лет пользоваться социальными сетями. Первый в мире подобный законопроект был принят сенатом накануне, сообщает издание Associated Press.

По их данным, за инициативу проголосовало сразу 34 парламентария, 19 же выступили против.

На очереди одобрение поправок в законопроект Нижней палатой, однако, по данным СМИ, этот шаг всего лишь формальность. Предполагается, что закон вступит в силу через год - 25 ноября 2025 года.

Напомним, что по задумке инициаторов идеи, социальная сеть должна предпринять все меры для того, чтобы ею не пользовались подростки младше 16 лет. Например, вводить соответствующие возрастные ограничения и отслеживать уже имеющиеся аккаунты. В противном случае придется заплатить штраф, который может превысить 50 млн австралийских или 33 млн долларов США.