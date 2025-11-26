26 Ноября 2025
Фото: Alex Wong / Getty Images

Украина не откажется от НАТО, заявили у Зеленского

Украина не откажется от курса на вступление в НАТО, невзирая ни на какие мирные планы, если в них будет этот пункт. Об этом заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак. А план президента США Дональда Трампа из 28 пунктов был для Украины неприемлем, и о нем можно забыть.
По его словам, на Западе уже переделали план, который теперь больше устраивает Украину. На него и нужно ориентироваться. На этот план Украина согласна, передает CBS News со ссылкой на неназванного американского чиновника. Осталось лишь уладить "незначительные детали". О позиции Москвы не сообщается, но легко предположить, что Россию такой план не устроит.

На днях зампостпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин заявила, что киевский режим никогда не признает воссоединение с Россией ее исторических территорий, даже по факту. Также Киев не согласится на ограничений численности ВСУ, а отказ от НАТО категорически неприемлем.

Зеленский же готов подписать с Трампом его мирный план уже 27 ноября, пишут западные СМИ. Только какое отношение это будет иметь к мирному уруглированию? Блогер Юрий Подоляка пишет с долей иронии, что не знал, что у киевского режима военный конфликт в США, раз они подписывают что-то с США. А с Россией договориться не получается, поэтому режим Зеленского продолжит воевать.

Политолог-американист Малек Дудаков считает, что новый план, если он переписан под Украину, Россию не интересует. А в США могут подписать эту бумагу для внутреннего потребления, чтобы показать ее американцам как большую дипломатическую победу Трампа, который будто бы уладил военный конфликт. Но такие игры опасны для Трампа, поскольку в следующем году окно возможностей может начать закрываться из-за терпящей поражение Украины, а украинский кризис грозит превратиться для него в "свой" Афганистан. Поэтому Трампу нужно действительно поторапливаться, и одними планами ему не отделаться.

Теги: украина, НАТО


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

