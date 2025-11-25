В школе Екатеринбурга педагог толкнул ученика, который зашел в класс и матерился

В администрации Екатеринбурга прокомментировали ситуацию в школе №52, где случился конфликт между педагогом и учеником. Начато расследование.

Инцидент произошел в этот понедельник, 24 ноября. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, между учителем физики и учеником 7-го класса возник конфликт, в ходе которого педагог толкнул школьника, а тот упал.

"После этого учитель пытался увести за руку ученика в кабинет заместителя директора, но ученик вырвался и ушел домой. Учитель объясняет свои действия тем, что ученик зашел в класс и матерился. Свои действия педагог не оправдывает, вину признает", - рассказали в мэрии.

Там добавили, что ситуация взята на контроль руководством школы. Начато внутреннее расследование.

Напомним, недавно в Екатеринбурге был оставлен в силе приговор бывшему учителю физики Сергею Перминову, осужденному за насилие над учеником. Тогда учащийся громко матерился в классе, публично оскорблял педагога и срывал урок. Учитель заломил ему руку и отвел к директору, а в итоге стал фигурантом дела.

Суд посчитал действия учителя непрофессиональными и назначил ему 1,5 года исправительных работ, на 2 года запретил заниматься педагогической деятельностью и взыскал в пользу ученика компенсацию морального вреда в 120 тысяч рублей. Известный режиссер и телеведущий Никита Михалков назвал ситуацию "диверсией" и "сумасшедшим экспериментом на выживание учителя из школы".