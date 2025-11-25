Губернатор сообщил об одной из самых массированных атак БПЛА на Кубань

В Краснодарском крае шесть человек пострадали в результате массированной атаки ВСУ, повреждены не менее 20 домов, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

"Ночью Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак киевского режима", - написал он в Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что самая сложная обстановка – в Новороссийске и Геленджике. В Новороссийске, по предварительным данным, повреждены семь многоквартирных и не менее семи частных домов. Пострадали четыре человека. В городе развернут пункт временного размещения. В селе Кабардинка Геленджика повреждены несколько частных домов, один человек госпитализирован.

Незначительные повреждения зафиксированы в домах и офисном здании Краснодара, а также в частном доме в селе Первореченском Динского района. Произошел пожар на крыше многоквартирного дома в Туапсе, возгорание уже локализовано. Осколками поранило охранника соседнего учреждения.

Над Кубанью и Черным морем силы ПВО сбили 192 беспилотника в ночь на 25 ноября, сообщило Минобороны.

Напомним, в результате атаки ВСУ на Ростовскую область минувшей ночью погибли три человека. Ранения получили еще 10 жителей Таганрога и Неклиновского района.