27 Ноября 2025
Происшествия Южный ФО Краснодарский край
Фото: Накануне.RU

В Туапсе введен локальный режим ЧС после атаки беспилотников

Власти Туапсе ввели режим ЧС местного уровня.

Это решение стало ответом на атаку беспилотников ВСУ, которая была совершена на Кубань. Соответствующее сообщение распространил оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале. В настоящее время спасательные службы работают на месте происшествия, ликвидируя последствия в одном из жилых домов.

Для оценки масштаба ущерба работает специальная комиссия, которая осматривает пострадавшие квартиры. Владельцам поврежденного жилья положена материальная компенсация.

В ближайшее время на поврежденном здании начнутся работы по восстановлению кровли. Пожар на крыше этого многоквартирного дома возник в результате атаки. Кроме того, в результате удара беспилотников были повреждены два детских сада.

Ранее губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что в Краснодарском крае шесть человек пострадали в результате массированной атаки ВСУ, повреждены не менее 20 домов.

Теги: Туапсе, атака, беспилотники


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

