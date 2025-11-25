Ростовская область подверглась налету БПЛА, погибли три человека

В результате атак ВСУ на Ростовскую область погибли три человека, об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь.

По его словам, ранения получили еще 10 жителей Таганрога и Неклиновского района.

Масштабная атака БПЛА на Таганрог началась после часа ночи. По данным оперативных служб на 7 утра, повреждения получили четыре многоквартирных жилых дома, 12 частных жилых домов, четыре автомобиля, лакокрасочный цех, складское помещение, здание колледжа и детский сад.

По данным Минобороны, в течение прошедшей ночи средствами ПВО перехвачены и уничтожены 249 БПЛА, 16 из них – над Ростовской областью.