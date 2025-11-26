Количество пострадавших из-за атаки дронов на Кубань возросло до девяти человек

Количество жертв атаки беспилотников ВСУ на Кубань возросло до девяти человек.

Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на вице-губернатора Александра Руденко. По его словам, среди пострадавших нет детей. Медицинская помощь одному из обратившихся была оказана в амбулаторном режиме, тогда как остальные восемь человек доставлены в медицинские учреждения.

Преобладают ранения легкой и средней степени тяжести. Всем госпитализированным оказывается необходимая помощь на месте.

Утром 25 ноября губернатор Вениамин Кондратьев сообщал о шести пострадавших. По его словам, повреждены не менее 20 домов.

Кроме того, в результате атаки был поврежден административный корпус морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума в районе Новороссийска.