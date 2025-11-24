Депутаты просят правительство оценить риски подорожания товаров на маркетплейсах

В правительстве могут оценить риски подорожания товаров в случае отмены акций и скидок на маркетплейсах.

С такой инициативой выступил депутат Ярослав Нилов, направив официальные запросы в профильные министерства. Как пояснил парламентарий, онлайн-площадки стали для миллионов россиян основным местом шопинга благодаря низким ценам и наглядным скидкам. Их отмена, особенно накануне Нового года, может стать чувствительным ударом для кошельков граждан, в особенности для людей с невысокими доходами.

Коллега Нилова, Яна Лантратова, добавила, что тема скидок волнует десятки миллионов человек. Для жителей многих населенных пунктов маркетплейсы — это не просто удобство, а единственная возможность купить одежду, обувь и другие товары первой необходимости. По ее мнению, в возможном конфликте между бизнесом пострадают самые незащищенные потребители, сообщают "Известия".

Ранее крупные маркетплейсы Wildberries и Ozon предупредили, что запрет программ лояльности может привести к росту цен на 15-20% для 85 миллионов покупателей.