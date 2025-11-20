Маркетплейсам могут запретить скидки

Центробанк выступает за отмену на маркетплейсах скидок при оплате карточками своих банков. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина недавно назвала это несправедливой конкуренцией, от которой надо уходить.

По ее словам, надо начать с запретов практик, которые явно нарушают конкурентную среду, в том числе использования разных цен в зависимости от того, какое средство платежа используется. По ее мнению, такого быть не должно. Председатель правления Сбербанка Герман Греф тоже назвал на днях условия работы маркетплейсов нерыночными из-за скидок при оплате карточками их банков. Как заявил на днях замруководителя ФАС Андрей Цыганов, на маркетплейсы поступает большое количество жалоб.

Пока конкретных решений нет, но власти настроены на усиление регулирования. Между тем такое вмешательство ударит прежде всего по обычным людям, считает лидер СРЗП Сергей Миронов. Он отмечает, что порядок в интернет-торговле должен быть, но не за счет потребителей. Жертвами запрета скидок неизбежно станут самые незащищенные слои населения.

"Сегодня каждая российская семья в среднем экономит около 50 тысяч рублей в год благодаря скидкам. Но теперь есть риск, что им придется переплачивать за самые востребованные товары. И это при том, что цены и так постоянно растут! Хватит залезать в карман к гражданам, особенно к тем, кому больше негде покупать товары по доступным ценам, кроме как на маркетплейсах!" - написал депутат.