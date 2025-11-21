Wildberries и Ozon запрет программ лояльности может привести к росту цен

Крупные маркетплейсы Wildberries и Ozon предупредили, что запрет программ лояльности может привести к росту цен на 15-20% для 85 миллионов покупателей.

По их мнению, инициатива исходит от крупных банков, стремящихся нечестным путём ограничить конкуренцию со стороны финансовых сервисов самих платформ. Особенно сильно удорожание товаров ударит по жителям малых городов и сёл. Компании также опасаются негативного влияния этой меры на бизнес и общий рост инфляции в стране, сообщают "Ведомости".

Ранее с критикой программ лояльности маркетплейсов выступила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, после чего ФАС начала проверку на предмет недобросовестной конкуренции.

Регулятор выступает за отмену на маркетплейсах скидок при оплате карточками своих банков. Набиуллина недавно назвала это несправедливой конкуренцией, от которой надо уходить.