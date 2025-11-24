МИД РФ предупредил о риске терактов со стороны Украины на фоне переговорного процесса

Украина может попытаться создать "кровавый фон" для переговоров о мирном урегулировании, которые инициируют США.

Об этом сообщил посол МИД РФ Родион Мирошник. Дипломат, занимающийся вопросами преступлений киевского режима, предупредил, что высока опасность организации украинской стороной терактов или провокаций "под чужим флагом".

Мирошник отметил, что в условиях острого политического кризиса внутри Украины и на международной арене Киев может пойти на такие меры, чтобы либо отвлечь внимание от коррупционного скандала, либо оказать эмоциональное давление на участников мирного процесса. Он подчеркнул, что Россия имеет дело с государством-террористом, не соблюдающим никаких международных норм и обязательств, сообщают "Известия".

Напомним, США ожидают реакции России на предварительные договорённости, достигнутые с Украиной в ходе женевских переговоров.